Киркоров — герой сцены: певица Люся Чеботина рассказала о его невероятной выносливости

Певица Люся Чеботина прокомментировала недавнее падение Филиппа Киркорова во время выступления в Казани.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

Как пишет Telegram-канал "Звездач", артистка находилась за кулисами в момент происшествия и стала непосредственной свидетельницей инцидента.

По словам Чеботиной, она была шокирована, ведь ещё совсем недавно Киркоров получил сильный ожог руки. Рана до сих пор не зажила и выглядела ужасающе.

Чеботина подчеркнула, что несмотря на травму, Киркоров не только завершил концерт, но и выступил на следующий день. Она назвала коллегу героем за его профессионализм и выносливость.

Певица выразила огромное уважение к народному артисту. Она отметила, что лишь единицы способны повторить такое самоотверженное отношение к работе.

