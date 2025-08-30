Киркоров — герой сцены: певица Люся Чеботина рассказала о его невероятной выносливости

Певица Люся Чеботина прокомментировала недавнее падение Филиппа Киркорова во время выступления в Казани.
Как пишет Telegram-канал "Звездач", артистка находилась за кулисами в момент происшествия и стала непосредственной свидетельницей инцидента.
По словам Чеботиной, она была шокирована, ведь ещё совсем недавно Киркоров получил сильный ожог руки. Рана до сих пор не зажила и выглядела ужасающе.
Чеботина подчеркнула, что несмотря на травму, Киркоров не только завершил концерт, но и выступил на следующий день. Она назвала коллегу героем за его профессионализм и выносливость.
Певица выразила огромное уважение к народному артисту. Она отметила, что лишь единицы способны повторить такое самоотверженное отношение к работе.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.