Лариса Долина готовит грандиозный юбилей: Кремль, звёздные гости и искромётное шоу

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Долина готовит невероятное шоу к своему 70-летию с множеством премьер и звездными участниками — как её юбилей удивит поклонников?

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Лариса Долина

Народная артистка России объяснила, что её юбилейный вечер в Кремле будет организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Предстоящее мероприятие получило название "В кругу друзей".

"Будет много премьер. Примет участие хор моей академии, большой оркестр "Русская филармония", и конечно же, мой коллектив "Долина бэнд". И, конечно, множество костюмов, которые я буду менять. В общем, как всегда, я подхожу очень креативно к своим юбилейным концертам", — поделилась Лариса Долин в интервью KP.RU.

Прошлый год запомнился драматическим событием в жизни известной певицы Ларисы Долиной, ставшей объектом коварного обмана злоумышленников. Они вынудили звезду расстаться со своей московской квартирой ценой в 112 млн рублей. Звезду обманом заставили перевести средства. Однако сложные судебные баталии завершились возвращением жилья артистке.

Ларису Долину критикуют за жёсткий подход к преподавательской деятельности. Некоторым её методы преподавания вокального мастерства кажутся токсичными. Сама певица так не считает. Она называет себя просто требовательным человеком.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998). Член партии «Единая Россия» (с 2003 года).

