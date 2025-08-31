Александр Ревва собрал коллекцию своих фото со звёздами мировой величины

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, похвастался свои знакомством с иностранными знаменитостями.

Фото: Инстаграм Александра Реввы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоумен Александр Ревва

Александр Ревва опубликовал в социальных сетях серию фотографий, на которых он запечатлён с известными личностями мирового масштаба.

Ревва загадал подписчикам шараду. Он попросил выявить липовые фото со звёздами.

"Друзья! На фотографиях я со звёздами мировой эстрады и кино, но есть несколько ненастоящих артистов. Кто укажет номер фото с "неправильными звёздами", тот получит лайк", — объяснила Александр условия конкурса.

Ревва показал снимки с Люком Бессоном, Алеком Болдуином, Робертом Де Ниро, Адриано Челентано, Жераром Депардьё, Кайли Миноуг и с другими западными артистами.

Ранее Ревва раскрыл причины разлада с матерью.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк, Украинская ССР, СССР), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.

