Настя Каменских оправдалась за русские песни на концертах в США

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Украинская певица Настя Каменских отреагировала на критику после выступлений в США. Поводом для недовольства стало исполнение ею песен на русском языке во время концертов в Чикаго, Майами и Нью-Йорке.

Настя Каменских
Фото: instagram by личный аккаунт Насти Каменских в Инстаграм* (запрещён в РФ)
Настя Каменских

Как пишет "Страна.ua", со сцены артистка прокомментировала ситуацию, выбрав метафору о единстве. Каменских заявила, что неважен язык общения или цвет кожи. По её мнению, весь мир понимает один универсальный язык — язык любви.

Это не первый случай, когда язык исполнения певицы становится предметом споров. Ранее, в марте, сообщалось об её готовности петь для русскоязычной аудитории за рубежом. При этом официально её репертуар ограничивался украинским и испанским языками.

Тогда же уточнялось, что исполнение хитов на русском возможно только по особой договорённости с менеджментом. Певица ранее осуждала проведение специальной военной операции на Украине.

Уточнения

Настя Каменских полное имя Анастаси́я Алексе́евна Каме́нских (укр. Анастасія Олексіївна Каменських; род. 4 мая 1987, Киев, Украинская ССР) — украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу «Х-Фактор», шоу «Голос страны» и шоу «Маска». 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
