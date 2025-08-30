Жизнь перевернулась: модель Иванова откровенно рассказала о материнстве после рождения дочери от Тимати

Модель Валентина Иванова опубликовала нежное видео с новорождённой дочерью от рэпера Тимати. Рождение малышки по имени Эмма стало главным событием в жизни пары в начале августа.
В своём аккаунте в соцсетях молодая мама поделилась тёплыми кадрами, снятыми сразу после утреннего пробуждения. На видео Иванова нежно обнимает ребёнка под классическую музыку. Девочка двигается и кряхтит, пока мама гладит её по голове и целует в лоб.
Валентина призналась, что полностью погрузилась в материнство. По её словам, жизнь перевернулась на 180 градусов. Теперь ей не хочется выходить в свет или проводить время в соцсетях. Все свои силы и внимание модель посвящает новорождённой дочери.
Для Валентины Ивановой этот ребёнок стал первым. У Тимати уже есть двое детей от предыдущих отношений. Старшая дочь Алиса родилась у Алёны Шишковой, а сын Ратмир — у Анастасии Решетовой.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
