Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим зонд в преисподнюю: Россия высаживает десант в мир, где плавится металл и рушится всё живое
Земная кора ведёт себя странно: в океане нашли процесс, который раньше считали невозможным
Шоковая терапия для корней: Ваш сад вымерзнет зимой, если вы проигнорируете этот осенний ритуал
Мышцы кричат хватит, а рост только начинается: тёмная сторона тренировок до отказа
Девять мозгов думают за восемь рук: анатомический секрет существа из бездны
Красный горит, ехать надо: законный проезд, который спасает от аварии
Путешествие по Нью-Мексико: 6 городов для вдохновения
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
До 9 лет тюрьмы: россиян предупредили о наказании при сборе некоторых грибов

Жизнь перевернулась: модель Иванова откровенно рассказала о материнстве после рождения дочери от Тимати

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Модель Валентина Иванова опубликовала нежное видео с новорождённой дочерью от рэпера Тимати. Рождение малышки по имени Эмма стало главным событием в жизни пары в начале августа.

Валентина Иванова
Фото: instagram by личный аккаунт Валентины Ивановой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валентина Иванова

В своём аккаунте в соцсетях молодая мама поделилась тёплыми кадрами, снятыми сразу после утреннего пробуждения. На видео Иванова нежно обнимает ребёнка под классическую музыку. Девочка двигается и кряхтит, пока мама гладит её по голове и целует в лоб.

Валентина призналась, что полностью погрузилась в материнство. По её словам, жизнь перевернулась на 180 градусов. Теперь ей не хочется выходить в свет или проводить время в соцсетях. Все свои силы и внимание модель посвящает новорождённой дочери.

Для Валентины Ивановой этот ребёнок стал первым. У Тимати уже есть двое детей от предыдущих отношений. Старшая дочь Алиса родилась у Алёны Шишковой, а сын Ратмир — у Анастасии Решетовой.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Последние материалы
Мышцы кричат хватит, а рост только начинается: тёмная сторона тренировок до отказа
Девять мозгов думают за восемь рук: анатомический секрет существа из бездны
Красный горит, ехать надо: законный проезд, который спасает от аварии
На передовой рождается подлинное казачье духовное братство — иерей Тимофей Чайкин
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Путешествие по Нью-Мексико: 6 городов для вдохновения
До 9 лет тюрьмы: россиян предупредили о наказании при сборе некоторых грибов
Креветки, которые тают во рту: гурманы раскрыли неожиданный фруктовый секрет
Чем больше хаоса вокруг, тем яснее работает мозг: 4 неожиданные привычки, которые выдают высокий IQ
Яркий и беззубый: Певец Шура показал архивные фото из лихих 90-х
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.