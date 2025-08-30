Александр Цекало впервые рассказал правду о конфликте с бывшей женой из-за детей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Александр Цекало ответил на претензии своей бывшей супруги Виктории Галушки. Ранее в СМИ появилась информация о её неудачной попытке взыскать алименты через московский суд.

Александр Цекало
Фото: flickr by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Цекало

Цекало опроверг слухи о неуплате содержания на общих детей. Он подчеркнул, что все финансовые обязательства выполняет исправно. По его словам, он также оставил несовершеннолетним наследникам дом в Подмосковье.

Любопытство вызвал тот факт, что документы Галушки в суде не были приняты. При этом продюсер сообщил о продаже этого дома без его ведома. После этого бывшая супруга увезла детей за границу.

В комментарии для Super.ru он отметил, что дети были вывезены в начале СВО. Вместо стабильности они скитались по Европе и Украине. Какое-то время отец даже не знал об их точном местонахождении.

Сейчас, по словам Цекало, ему не дают возможности видеться с детьми. Он и его нынешняя супруга Дарина всегда рады им в своём доме. Для детей там приготовлены отдельные комнаты.

Цекало выразил надежду на мирное урегулирование конфликта. Он назвал действия Галушки способом привлечения внимания. Их брак продлился десять лет и завершился в 2018 году.

Уточнения

Алекса́ндр Евге́ньевич Цека́ло (укр. Олександр Євгенович Цекало; род. 22 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
