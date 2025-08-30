Джордж Харрисон рассказывал, с кем бы он хотел воссоединиться из группы The Beatles

Джордж Харрисон сказал, что открыт для формирования нового коллектива лишь с одним бывшим участником группы "Битлз".

Фото: commons.wikimedia by United Press International, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ The Beatles

Расставание участников легендарной группы "Битлз" стало неудачным моментом для Джорджа Харрисона. После многих лет подавления творчества в рамках дуэта авторов песен Джон-Леннон-Пол-Маккартни, именно в конце существования группы талант Харрисона начал раскрываться наиболее ярко.

Такие композиции, как "Something", "Here Comes the Sun" и "Old Brown Shoe", доказали, что он мог создавать музыку уровня своих коллег по коллективу, демонстрируя свое уникальное звучание гитары.

Альбом All Things Must Pass, выпущенный Харрисоном в 1970 году, стал венцом его многолетних усилий. Эта амбициозная сольная работа стала самой успешной среди альбомов бывших битлов того года благодаря хитовым композициям "My Sweet Lord" и "What Is Life".

Несмотря на трудности, связанные с разрывом группы, Харрисон признался в ходе пресс-конференции в 1974 году, что хотя идея воссоединения была иллюзией, он готов создать новый музыкальный проект вместе с кем-то из бывших членов своей группы.

"Воссоздание Битлз снова — это всего лишь фантазия", — заявил он, цитируя книгу George Harrison on George Harrison: Interviews and Encounters. "Если мы когда-нибудь соберемся вновь, причиной этому станет лишь финансовое банкротство каждого из нас. Я предпочёл бы видеть на басу Уилли Викса, нежели Пола Маккартни. Это правда, уважая при этом Пола".

Он назвал Маккартни отличным бас-гитаристом, однако отметил, что тот иногда бывает излишне доминирующим.

Тем не менее, Хэррисон испытывал теплые чувства к барабанщику Ринго Старру, называя его музыкантом с "лучшим ритмом, какой я когда-либо слышал".

Харрисон вспоминал также щедрость Джона Леннона, проявленную на встрече в сентябре 1969 года, когда тот предложил включить больше композиций Харрисона и Старра в будущие альбомы Битлз, давая каждому равную долю участия. К сожалению, спустя две недели после встречи Леннон покинул группу, сделав этот жест бессмысленным.

Позже Харрисон сотрудничал с Ленноном в альбоме последнего Imagine (1971), исполнив партии соло и глайд-гитары на ряде треков. Его вклад был особо значимым, включая игру на Дабро ("Crippled Inside"), подчеркивая ценность его таланта.

Помимо проектов с группой Traveling Wilburys, Харрисон продолжал свою карьеру сольного артиста вплоть до смерти в 2001 году.

Джордж Ха́ррисон (англ. George Harrison; 25 февраля 1943[…], 12 Arnold Grove, Ланкашир — 29 ноября 2001[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — британский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, продюсер, ситарист и гитарист, получивший наибольшую известность как соло-гитарист The Beatles.

