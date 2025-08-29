Природа будет мстить: Волочкова назвала дичью пластические операции 17-летней дочери Даны Борисовой

Балерина Анастасия Волочкова не одобрила пластические операции 17-летней дочери телеведущей Даны Борисовой.

Анастасия Волочкова с большим удивлением восприняла новость о том, что юная наследница Даны Борисовой сделала себе пластику груди с одобрения звёздной матери.

Такой поступок звезда балета назвала "полной дичью".

"Я вообще считаю, что когда женщина вмешивается в природу, операции, все дела, природа потом начинает мстить за это", — высказала своё мнение Анастасия в беседе со "Звездачем".

Когда блогер Алана Мамаева порекомендовала балерине сделать пластическую операцию, Волочкова послала советчицу к психиатру.

Ранее дочь Даны Борисовой рассказала, что ей приходится терпеть с новой грудью.

