Природа будет мстить: Волочкова назвала дичью пластические операции 17-летней дочери Даны Борисовой

0:51
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова не одобрила пластические операции 17-летней дочери телеведущей Даны Борисовой.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова с большим удивлением восприняла новость о том, что юная наследница Даны Борисовой сделала себе пластику груди с одобрения звёздной матери.

Такой поступок звезда балета назвала "полной дичью".

"Я вообще считаю, что когда женщина вмешивается в природу, операции, все дела, природа потом начинает мстить за это", — высказала своё мнение Анастасия в беседе со "Звездачем".

Когда блогер Алана Мамаева порекомендовала балерине сделать пластическую операцию, Волочкова послала советчицу к психиатру.

Ранее дочь Даны Борисовой рассказала, что ей приходится терпеть с новой грудью.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
