Природа будет мстить: Волочкова назвала дичью пластические операции 17-летней дочери Даны Борисовой

Балерина Анастасия Волочкова не одобрила пластические операции 17-летней дочери телеведущей Даны Борисовой.
Анастасия Волочкова с большим удивлением восприняла новость о том, что юная наследница Даны Борисовой сделала себе пластику груди с одобрения звёздной матери.
Такой поступок звезда балета назвала "полной дичью".
"Я вообще считаю, что когда женщина вмешивается в природу, операции, все дела, природа потом начинает мстить за это", — высказала своё мнение Анастасия в беседе со "Звездачем".
Когда блогер Алана Мамаева порекомендовала балерине сделать пластическую операцию, Волочкова послала советчицу к психиатру.
Ранее дочь Даны Борисовой рассказала, что ей приходится терпеть с новой грудью.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002).
