Яркий и беззубый: Певец Шура показал архивные фото из лихих 90-х

0:57
Шоу-бизнес

Александр Медведев, известный как певец Шура, поделился старыми снимками 30-летней давности.

Певец Шура и стриптизёр Тарзан
Фото: Инстаграм певца Шуры by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Шура и стриптизёр Тарзан

Александр Медведев опубликовал в социальных сетях серию снимков, которые были сняты на плёночный фотоаппарат. На фото певец запечатлён на заре своей сценической карьеры.

На снимках Шура предстал беззубым. Именно эта отличительная особенность во внешности артиста когда-то поспособствовала его популярности.

"Лихие 90-е", — подписал кадры артист.

На фото также можно узнать стриптизёра Тарзана.

Поклонники осыпали Шуру комплиментами.

"Яркий, смелый, дерзкий, самый обаятельный и жизнерадостный";

"Шурик лучший! И сейчас, и в лихие 90-е";

"Кажется, это было вчера", — писали фолловеры под снимком.

Ранее певец Шура объяснил, почему хиты 90-х снова вернулись в моду.

Уточнения

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
