Александр Медведев, известный как певец Шура, поделился старыми снимками 30-летней давности.
Александр Медведев опубликовал в социальных сетях серию снимков, которые были сняты на плёночный фотоаппарат. На фото певец запечатлён на заре своей сценической карьеры.
На снимках Шура предстал беззубым. Именно эта отличительная особенность во внешности артиста когда-то поспособствовала его популярности.
"Лихие 90-е", — подписал кадры артист.
На фото также можно узнать стриптизёра Тарзана.
Поклонники осыпали Шуру комплиментами.
"Яркий, смелый, дерзкий, самый обаятельный и жизнерадостный";
"Шурик лучший! И сейчас, и в лихие 90-е";
"Кажется, это было вчера", — писали фолловеры под снимком.
Ранее певец Шура объяснил, почему хиты 90-х снова вернулись в моду.
Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.