У жирка совести нет: набравшая в весе Кристина Асмус рассказала, как пытается худеть

Актриса Кристина Асмус пожаловалась на то, что с возрастом избавиться от лишних килограммов ей становится всё труднее.

Кристина Асмус рассказала, что начала посещать тренажёрных зал "чтобы жирок выпроводить". Она призналась, что занятия в детстве гимнастикой нанесли ей психологическую травму, поэтому она 20 лет не появлялась в спортивном зале. Сам вид тренажёров, по слова 37-летней актрисы, вызывал у неё отторжение.

"Перебивалась диетами. Но годы идут, "не поужинал — похудел" уже не работает, у жирка вообще совести нет", — поделилась Кристина.

Асмус сообщила, что уже два месяца ведёт борьбу за стройность в зале, однако кубики на животе у неё пока не появились.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус вышла в свет с молодым актёром Данилом Григорьевым.

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. Получила известность после исполнения роли Вари Черноус в телесериале «Интерны» (2010—2013).

