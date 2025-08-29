Гордон бьёт тревогу: Товстик пытается продать дом жены Елены у неё за спиной

Юрист Екатерина Гордон рассказала, что миллиардер Роман Товстик пытается оставить жену Елену Товстик и своих детей без жилья.

Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрист Екатерина Гордон

Екатерина Гордон сообщила новость о новой подлости со стороны бизнесмена. Она рассказала, что в объявлениях на продажу выставили дом, в котором Елена Товстик живёт с детьми. Стоимость недвижимости была оценена в размере 38 с половинной миллионов рублей.

Этот шаг не остался незамеченным Екатериной Гордон. Она объявила свою юридическую деятельность "борьбой с бесами".

Юрист отметила, что не собирается оправдываться по поводу обвинений в том, что у неё якобы была интимная связь с Романом Товстиком. Гордон уверена, что пытаются очернить её репутацию, однако она оценивает успех этих попыток крайне низко.

Ранее Екатерина Гордон рассказала, что миллиардер пытался купить её молчание, а когда у него это не получилось, он прибег к очернению её честного имени.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

