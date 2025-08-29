Кудрявцева заявила, что не понимает, что Аида Гарифуллина нашла в Алексее Воробьёве

Телеведущая Лера Кудрявцева усомнилась в том, что оперная певица Аида Гарифуллина сделала правильный выбор, выйдя замуж за певца Алексея Воробьёва.
Лера Кудрявцева, работая конферансье, пренебрежительно высказалась об Алексее Воробьёве. Она проводила певца взглядом и вспомнила о его недавней женитьбе. Кадры с концерта опубликовал певец Сергей Лазарев, который назвал Аиду Гарифуллину прекрасной.
"Что она нашла в Воробьёве непонятно", — высказала своё мнение Кудрявцева.
Лазарев не согласился с коллегой, отметив, что телеведущая "рубит правду-матку", так как говорит всё, что думает.
Кудрявцева призналась, что ей надоело миндальничать, притворяясь приторно-ласковой.
"Красавец-парень, ты посмотри", — пытался смягчить заявления Кудрявцевой Лазарев.
Ранее Алексей Воробьев показал свои семейные будни с новоиспечённой супругой.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
