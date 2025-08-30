Новая примадонна: эксперты оценили шансы Кадышевой на успех в рэпе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

В соцсетях набирает популярность видео, на котором народная артистка Надежда Кадышева исполняет отрывок песни в жанре рэпа.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Кадышева

По мнению продюсера Сергея Дворцова, певица имеет все шансы добиться успеха в этом стиле, так как сегодня она стала настоящей дивой и должна осовременить свой репертуар.

По мнению продюсера, перенос творчества в молодежные направления позволит певице привлечь новых слушателей и молодых артистов для совместных треков. 

По мнению продюсера, перенос творчества в молодежные направления позволит певице привлечь новых слушателей и молодых артистов для совместных треков.

Эксперт подчеркнул, что вторая волна интереса к певице среди молодых слушателей полностью заслужена. Благодаря экспериментам с жанрами и сотрудничеству с начинающими исполнителями Кадышева имеет шансы закрепить статус современной музыкальной иконы.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
