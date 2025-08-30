Новая примадонна: эксперты оценили шансы Кадышевой на успех в рэпе

В соцсетях набирает популярность видео, на котором народная артистка Надежда Кадышева исполняет отрывок песни в жанре рэпа.

По мнению продюсера Сергея Дворцова, певица имеет все шансы добиться успеха в этом стиле, так как сегодня она стала настоящей дивой и должна осовременить свой репертуар.

"Кадышева — это новая примадонна нашей сцены. Она сейчас лидирует среди молодой аудитории, — заявил Дворцов Общественной Службе

По мнению продюсера, перенос творчества в молодежные направления позволит певице привлечь новых слушателей и молодых артистов для совместных треков.

Эксперт подчеркнул, что вторая волна интереса к певице среди молодых слушателей полностью заслужена. Благодаря экспериментам с жанрами и сотрудничеству с начинающими исполнителями Кадышева имеет шансы закрепить статус современной музыкальной иконы.

