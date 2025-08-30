Новая примадонна: эксперты оценили шансы Кадышевой на успех в рэпе

В соцсетях набирает популярность видео, на котором народная артистка Надежда Кадышева исполняет отрывок песни в жанре рэпа.
По мнению продюсера Сергея Дворцова, певица имеет все шансы добиться успеха в этом стиле, так как сегодня она стала настоящей дивой и должна осовременить свой репертуар.
"Кадышева — это новая примадонна нашей сцены. Она сейчас лидирует среди молодой аудитории, — заявил Дворцов Общественной Службе
По мнению продюсера, перенос творчества в молодежные направления позволит певице привлечь новых слушателей и молодых артистов для совместных треков.
Эксперт подчеркнул, что вторая волна интереса к певице среди молодых слушателей полностью заслужена. Благодаря экспериментам с жанрами и сотрудничеству с начинающими исполнителями Кадышева имеет шансы закрепить статус современной музыкальной иконы.
Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).
