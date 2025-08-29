Неожиданный образ: Селена Гомес удивила фанатов нарядом на девичнике

Американская певица Селена Гомес рассказала подписчикам в соцсети подробности своей предсвадебной вечеринки, которую она устроила в Мексике накануне бракосочетания с избранником.

Фото: ВК-аккаунт Селены Гомес by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Селена Гомес

Гомес пригласила близких подруг на отдых у моря, организовав для них незабываемый уикенд. Девушки наслаждались солнцем на палубе катера, плавали, смотрели романтические комедии и веселились в кафе и ресторанах.

За дни торжества знаменитость примерила разные наряды — от купального костюма с покрывалом невесты и тонкой шифоновой накидки до вечерних туалетов.

Кроме того, на одной фотографии артистка уведомила поклонников, что планирует взять фамилию любимого мужчины, продюсера Бенни Бланко (его настоящее имя — Бенджамин Джозеф Левин). Певица уточнила, что совсем скоро превратится в госпожу Левин.

Гомес и Бланко объявили о своем союзе в 2023-м. В конце предыдущего года они сообщили о помолвке. До встречи с будущим мужем у певицы была продолжительная и сложная любовная связь с певцом Джастином Бибером, завершившаяся болезненным разрывом.

