Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Расшифровка кошачьего языка: простая инструкция для внимательных хозяев
Утро с тарелкой каши или с омлетом: какой вариант признан идеальным завтраком
Фаршированные баклажаны — ужин, который не забудется
Индийская рупия достигла дна: сможет ли экономика выдержать давление США
Драная попса и сытый попрошайка: Садальский резко высказался о Баскове
Первые заморозки превращают грядку в лотерею: что собрать в первую очередь, чтобы не остаться без урожая
Получите стальной пресс одним упражнением: 12 повторений этого движения станут базовым минимумом
Сакские клинки всплыли из земли спустя 2700 лет — они подтверждают непрерывность культурных связей
Алла Пугачёва обвиняет Максима Галкина* в отъезде из России: детали

Неожиданный образ: Селена Гомес удивила фанатов нарядом на девичнике

1:25
Шоу-бизнес

Американская певица Селена Гомес рассказала подписчикам в соцсети подробности своей предсвадебной вечеринки, которую она устроила в Мексике накануне бракосочетания с избранником.

Певица Селена Гомес
Фото: ВК-аккаунт Селены Гомес by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Селена Гомес

Гомес пригласила близких подруг на отдых у моря, организовав для них незабываемый уикенд. Девушки наслаждались солнцем на палубе катера, плавали, смотрели романтические  комедии и веселились в кафе и ресторанах.

За дни торжества знаменитость примерила разные наряды — от купального костюма с покрывалом невесты и тонкой шифоновой накидки до вечерних туалетов.

Кроме того, на одной фотографии артистка уведомила поклонников, что планирует взять фамилию любимого мужчины, продюсера Бенни Бланко (его настоящее имя — Бенджамин Джозеф Левин). Певица уточнила, что совсем скоро превратится в госпожу Левин.

Гомес и Бланко объявили о своем союзе в 2023-м. В конце предыдущего года они сообщили о помолвке. До встречи с будущим мужем у певицы была продолжительная и сложная любовная связь с певцом Джастином Бибером, завершившаяся болезненным разрывом.

Ранее Гомес радостно отреагировала на помолвку коллеги Тейлор Свифт.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Красота и стиль
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Лимон в чашке — друг или враг? Что на самом деле происходит с витаминами в горячем чае
Масложор питается привычками, которые превращают щуп в мерную линейку: шесть шагов, которые возвращают норму расхода
Кажется логичным — а приводит к ЧП: 5 систем, которые не стоит трогать даже уезжая в долгий отпуск
Вашингтонский капкан: экспорт Бразилии зажат высокими тарифами
Сыворотка, компресс, слабительное — это масло из бабушкиной аптечки умеет всё
Даже горячая вода — роскошь: блогерша сравнила жизнь в Америке и России
Вкус лета или катастрофа: стоит ли добавлять это в любимое пиво
Тренируетесь, но жир не уходит? Вот как перехитрить свой организм
Запах, который не чувствует человек, но боится тля: растение-невидимка для защиты участка
Ледник отступил и открыл кладбище китов: Арктика раскрывает забытые катастрофы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.