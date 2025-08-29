Это была моя защита: Волочкова трогательно высказалась о Родионе Щедрине

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что её связывало с легендарным композитором Родионом Щедриным, который накануне ушёл из жизни в возрасте 92 лет.
Волочкова назвала смерть композитора очередной утратой в мире русского искусства музыки и балета.
Балерина отметила, что Щедрин бы супругом великой балерины Майи Плисецкой, которую Анастасия считает своим педагогом и наставником.
"Мне посчастливилось работать с этими великими людьми. Это большая награда в моей жизни Родион Щедрин выдающийся композитор. Написавший множество балетов для любимой супруги Майи Михайловны Плисецкой", — написала звезда балета в социальных сетях.
Волочкова отметила, что любовь Щедрина и Плисецкой была безграничной.
Анастасия Волочкова вспомнила с благодарностью, что когда её выгнали из Большого театра именно Щедрин и Плисецкая за неё публично заступались.
"Поддерживали меня, говоря обо мне, как о выдающейся балерине. Это было для меня мощной защитой от всех противодействий. Мне посчастливилось пожить в один век с такими великими мэтрами", — поделилась своей гордостью балерина.
Родио́н Константи́нович Щедри́н (16 декабря 1932[…], Москва — 28 августа 2025, Мюнхен) — советский и российский композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель; народный артист СССР (1981).
