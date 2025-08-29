Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис
Спортзал без паники: что делать новичку, чтобы не чувствовать себя белой вороной
Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам
6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия
Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки
Секрет чистоты без химии: сода превращается в убийцу грязи, если добавить то, что есть на каждой кухне
Адаптер ремня щёлкает, кошелёк плачет: как псевдоремень ускоряет встречу со штрафом
Освежает, но калечит: трендовый напиток тихо лишает молодёжь здоровой улыбки
Миллиарды долларов за кровь: Зеленскому нужен вечный конфликт на Украине

Что ты во мне несколько лет находила: Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев обменялись колкостями на сцене

0:57
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев в очередной раз поконфликтовали на публике, вспомнив о прошлых отношениях.

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев
Фото: ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев не могут удержаться от взаимных колкостей.

Первой склоку начала Кудрявцева. Она с иронией отметила, что Лазарева некоторые считают красивым, намекая на то, что она сама так не думает.

"Что ты во мне несколько лет находила, интересно", — парировал певец.

"Молодая была, глупая", — сказала Лера.

Обиженный Лазарев нашёл поддержку в зрительном зале. Он попросил поклонниц громко кричать ему комплименты.

"У девочек просто плохой вкус", — заявила телеведущая.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что Кудрявцева давно не является для него родным человеком. 

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Здоровье
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть Аудио 
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности
Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис
Спортзал без паники: что делать новичку, чтобы не чувствовать себя белой вороной
Северная Корея играет в Икею и Starbucks — туристы не верят своим глазам
6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия
Вопреки прогнозам: почему Нацбанк Казахстана не пошёл на повышение ключевой ставки
Секрет чистоты без химии: сода превращается в убийцу грязи, если добавить то, что есть на каждой кухне
Адаптер ремня щёлкает, кошелёк плачет: как псевдоремень ускоряет встречу со штрафом
Освежает, но калечит: трендовый напиток тихо лишает молодёжь здоровой улыбки
Миллиарды долларов за кровь: Зеленскому нужен вечный конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.