Что ты во мне несколько лет находила: Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев обменялись колкостями на сцене

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев в очередной раз поконфликтовали на публике, вспомнив о прошлых отношениях.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев не могут удержаться от взаимных колкостей.
Первой склоку начала Кудрявцева. Она с иронией отметила, что Лазарева некоторые считают красивым, намекая на то, что она сама так не думает.
"Что ты во мне несколько лет находила, интересно", — парировал певец.
"Молодая была, глупая", — сказала Лера.
Обиженный Лазарев нашёл поддержку в зрительном зале. Он попросил поклонниц громко кричать ему комплименты.
"У девочек просто плохой вкус", — заявила телеведущая.
Ранее Сергей Лазарев заявил, что Кудрявцева давно не является для него родным человеком.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
