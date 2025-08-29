Проблески личности: жена Брюса Уиллиса рассказала, верит ли она в его выздоровление

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес
Актёр Брюс Уиллис
Фото: Фан-аккаунт Брюса Уиллиса ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Брюс Уиллис

Супруга американского актера Брюса Уиллиса откровенно делится опытом ухода за страдающим деменцией мужем, рассказывая о трудностях и проблесках надежды. 

В программе Good Morning America Эмма Хеминг Уиллис заявила, что чувствовала себя совершенно одинокой и изолированной после шокирующего известия о болезни супруга. По ее словам, когда врачи сообщили диагноз, она была настолько потрясена, что едва смогла воспринять услышанное.

Эмма отметила, что жизнь семьи резко изменилась, поскольку она стала круглосуточной сиделкой для супруга. Помимо этого, женщина продолжала заботиться о двух маленьких дочерях, рожденных в браке со звездой боевиков.

Жена знаменитости отметила, что актёр сохраняет физическую активность, хотя болезнь мозга прогрессирует. Несмотря на потерю способности говорить, близкие нашли новые способы общения с артистом.

Эмма Уиллис призналась, что иногда замечает проблески личности мужа, которого отселили в отдельный дом, особенно когда слышит его смех или видит искру в глазах. Эти моменты помогают ей не терять надежду и испытывать благодарность за присутствие мужа рядом.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. Один из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда. Наибольшую известность получил благодаря роли полицейского Джона Макклейна в серии фильмов «Крепкий орешек».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
