Выглядишь на 18: Анна Заворотнюк показала свою моложавую бабушку

Шоу-бизнес

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, блогер и модель Анна Заворотнюк трогательно поздравила с днём рождения свою 82-летнюю бабушку.

Фото: Инстаграм Анны Заворотнюк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк

Анна опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с именинницей.

"С днём рождения, наш самый любимый Валёк. Сегодня тебе 82, а выглядишь ты максимум на 18!" — написала под фото Анна.

Она назвала свою старшую родственницу источником любви и света. Анна вспомнила о пирогах и сказках бабушки Вали.

Заворотнюк пожелала Валентине Борисовне здоровья и улыбок.

Анна Заворотнюк недавно стала матерью — несколько месяцев назад у неё родился малыш, получивший имя Марсель. Ребёнок появился на свет 2 апреля, а на следующее утро его бабушка Анастасия Заворотнюк могла бы отметить 54-й день рождения. Звезды сериала "Моя прекрасная мама" не стало в мае 2024 года.

Ранее Анна Заворотнюк объяснила, почему скрывает лицо сына смайликами в соцсетях.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая. Наиболее известна ролью Виктории Прутковской в ситкоме «Моя прекрасная няня».

