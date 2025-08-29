Новый скандал: Мария Погребняк высказалась о связи Кати Гордон и Товстика

Блогер Мария Погребняк не прошла мимо сообщений о том, что юриста Катю Гордон якобы уличили в интиме с предпринимателем Романом Товстиком.

Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрист Екатерина Гордон

Недавно издание "СтарХит", ссылаясь на анонимный источник, сообщило, что у Гордон и Товстика завязались близкие отношения.

Погребняк шокирована обвинениями в адрес Екатерины, ведь именно она представляет интересы жены бизнесмена Елены Товстик в бракоразводном процессе.

"В это может поверить только наивный ребёнок! Публиковать такое без веских доказательств, по меньшей мере, странно", — выразила своё мнение Мария в личном Telegram-канале.

Погребняк отметила, что издание, вероятно, не понимает последствий таких голословных обвинений. Она задалась вопросом, зачем пустили подобный слух.

Ранее Екатерина Гордон назвала вбросом новость о своём романе с Товстиком.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

