Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только кальций и витамин С: этот король витаминов влияет на кости, защиту и даже радость
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
В вашей кровати — миллионы клещей: вот как часто нужно менять постель
Звезда соцсетей: Дом Трампа во Флориде притягивает поклонников издалека
Нефтяная смерть: как гудроновые озёра стали ловушкой для животных в Бурятии
Жужжат, как на базаре, и лезут в лицо: как обычная специя спасает компост от мошек
Куда делись дизельные авто: в Китае не производят, в России не ждут
Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем
Уколы красоты: стоит ли доверять мезотерапии и какие есть подводные камни

Карты мира нагло врут: Юрий Лоза призвал выбросить глобус

1:11
Шоу-бизнес

Певец и сторонник теории плоской Земли Юрий Лоза в одиночку противостоит тем, кто утверждает, что Земля круглая.

Глобус
Фото: commons.wikimedia.org by Q3D, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глобус

Лоза пожаловался на то, что его уже несколько дней одолевают люди, которые считают нужным давать ему уроки географии.

Поводом для волны хейта послужил пост артиста о том, что самолёт, летевший по курсу Лондон-Пекин приземлился в Нижневартовске. Он уверен, что такого произойти просто не могло.

В ответ пользователи Сети посоветовали изучать рейсы не по плоской карте, а по глобусу.

"Но тогда почему самолёт из ЮАР в Австралию летит не по короткой дуге, а через Сингапур, наматывая несколько тысяч лишних километров?" — задался вопросом певец.

Автор и исполнитель хита "Плот" остался при своём твёрдом мнении. Его удивляет то, что по южному маршруту самолёты не летают.

"Земля имеет два полюса, и они на глобусе выглядят примерно одинаково. И хоть карты мира врут нагло и беззастенчиво, глобус тоже можно выкидывать как абсолютно бесполезную вещь", — посоветовал Юрий Эдуардович.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Красота и стиль
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Последние материалы
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топ-5 луковичных цветов, которые стоит посадить в сентябре–октябре
Море встречается с лавандой: самый недооценённый пляж Европы спрятан в хорватской деревушке
Интерьер как в дорогом отеле: вот как правильно подобрать картину для стены
Устойчивость или стагнация: чем обернётся баланс между жёсткой политикой ЦБ и ростом доходов
Съели — и легли, а организм пашет всю ночь: стоит ли мучить себя творогом перед сном
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Карты мира нагло врут: Юрий Лоза призвал выбросить глобус
Отказ тормозов не приходит внезапно — машина подаёт сигналы заранее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.