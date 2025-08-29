Карты мира нагло врут: Юрий Лоза призвал выбросить глобус

Певец и сторонник теории плоской Земли Юрий Лоза в одиночку противостоит тем, кто утверждает, что Земля круглая.

Лоза пожаловался на то, что его уже несколько дней одолевают люди, которые считают нужным давать ему уроки географии.

Поводом для волны хейта послужил пост артиста о том, что самолёт, летевший по курсу Лондон-Пекин приземлился в Нижневартовске. Он уверен, что такого произойти просто не могло.

В ответ пользователи Сети посоветовали изучать рейсы не по плоской карте, а по глобусу.

"Но тогда почему самолёт из ЮАР в Австралию летит не по короткой дуге, а через Сингапур, наматывая несколько тысяч лишних километров?" — задался вопросом певец.

Автор и исполнитель хита "Плот" остался при своём твёрдом мнении. Его удивляет то, что по южному маршруту самолёты не летают.

"Земля имеет два полюса, и они на глобусе выглядят примерно одинаково. И хоть карты мира врут нагло и беззастенчиво, глобус тоже можно выкидывать как абсолютно бесполезную вещь", — посоветовал Юрий Эдуардович.

