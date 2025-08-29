Искали нюдсы: у Иды Галич снова увели аккаунт в социальных сетях

Блогер Ида Галич ненадолго вернула свою страничку в Instagram*. Мошенники, однако, снова завладели аккаунтом.
Ида Галич не смогла зайти на свою страницу в социальной сети. Аферисты снова орудуют в её аккаунте на семь миллионов подписчиков.
Знаменитость призвала фолловеров ничего не переводить злоумышленникам и не переходить по ссылкам.
"Они оставили одну сторис, где я говорю, что я дома и всё хорошо. Какие крысы!" — выразила своё негодование звезда.
Галич отметила, что аферисты чувствуют себя безнаказанными, так как иностранная соцсеть запрещена в России.
Мошенники выставили аккаунт на продажу. Ида считает, что аферисты выполняют чей-то заказ.
"Денег срубить уже не получится. Никто не поверит. Искали что-то в переписках, типа нюдсов. Не нашли", — отметила блогер.
Звезда призвала аферистов перестать кошмарить кормящую мать.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
