Фото Горбачёва и семечки: капсулу времени принцессы Дианы вскрыли раньше срока

Шоу-бизнес

В Лондоне обнаружили своеобразную машину времени, которую принцесса Диана спрятала в землю более 30 лет назад. 

Принцесса Диана и Рональд Рейган
Фото: сommons.wikimedia.org by Reagan White House Photographs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Принцесса Диана и Рональд Рейган

По данным издания The Guardian, капсула времени представляет собой деревянный ящик, покрытый свинцом. Он был заложен Дианой и ее двумя детьми в фундамент детской клиники Great Ormond Street Hospital в 1991-м году. 

Внутри тайника находились миниатюрный телевизор, трёхмерная снежинка-голограмма, снимок самой Дианы, компакт-диск австралийской певицы Кайли Миноуг, сосуд с семью древесными семечками, образцы британской валюты и выпуск ежедневника The Times, датированный днём закладки контейнера. Газета тогда рассказывала о выборах в Советском Союзе. На странице издания было напечатано фото Михаила Горбачёва.

Примечательно, что деревянный ящик планировалось вскрыть лишь через несколько веков. Однако из-за строительства на этом месте детской онкологической клиники ознакомиться с посланием для будущих поколений пришлось досрочно. 

Уточнения

Капсула времени (временна́я капсула), также капсула памяти и капсула с посланием к потомкам или письмо в будущее, — послание, предназначенное для будущих поколений, которое обычно помещается в водонепроницаемую ёмкость (капсулу) и закладывается в основание строящихся зданий, объектов инфраструктуры, памятников и т. п.

