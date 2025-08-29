Катя Гордон отреагировала на обвинения в интимной близости с Романом Товстиком

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала новость о том, что у неё якобы была интимная связь с миллионером Романом Товстиком.

Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрист Екатерина Гордон

Екатерина Гордон считает, что порочащие её сведения распускает адвокат Александр Добровинский.

"Они пытались меня купить, теперь они пытаются меня дискредитировать", — выразила свою позицию Екатерина.

Гордон призвала Полину Диброву принести Богу покаяние. Она отметила, что женщине не стоит делать вбросы, очерняя честных людей.

"Я приглашаю тебя в веру православную, всех твоих знакомых", — обратилась к жене Дмитрия Диброва Екатерина.

Ранее "СтарХит" опубликал новость, ссылаясь на свои источники о том, что Роман Товстик изменил Полине Дибровой с Екатериной Гордон.

Интернет-пользователи восприняли эту информацию как новый виток публичного фарса.

"А потом Елена Товстик переспит с Дибровым, для полноты картины.

Но вообще похоже на злую шутку"; "Это ход, чтобы превратит всё в фарс, чтобы перестали во всё верить, также в рассказ жены", — писали фолловеры под скандальной новостью.