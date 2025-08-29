Катя Гордон отреагировала на обвинения в интимной близости с Романом Товстиком

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала новость о том, что у неё якобы была интимная связь с миллионером Романом Товстиком.
Екатерина Гордон считает, что порочащие её сведения распускает адвокат Александр Добровинский.
"Они пытались меня купить, теперь они пытаются меня дискредитировать", — выразила свою позицию Екатерина.
Гордон призвала Полину Диброву принести Богу покаяние. Она отметила, что женщине не стоит делать вбросы, очерняя честных людей.
"Я приглашаю тебя в веру православную, всех твоих знакомых", — обратилась к жене Дмитрия Диброва Екатерина.
Ранее "СтарХит" опубликал новость, ссылаясь на свои источники о том, что Роман Товстик изменил Полине Дибровой с Екатериной Гордон.
Интернет-пользователи восприняли эту информацию как новый виток публичного фарса.
"А потом Елена Товстик переспит с Дибровым, для полноты картины.
Но вообще похоже на злую шутку";
"Это ход, чтобы превратит всё в фарс, чтобы перестали во всё верить, также в рассказ жены", — писали фолловеры под скандальной новостью.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.