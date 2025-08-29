Узнаю в нём самого себя: Дима Билан показал импозантного отца

Певец Дима Билан навестил родителей и поведал как посещение Казани пробудило в нём детские воспоминания.
Дима Билан назвал Казань особенным городом. Эта точка на карте дорога артисту из-за того, что он с мамой посещал столицу Татарстана в детстве. Здесь жила его бабушка. Он считает Казань своей второй родиной.
Ностальгические воспоминания привели Билана в родительский дом.
"Усилилось чувство памяти, духа, связи с родом — того, что невозможно измерить, но всегда можно почувствовать", — объяснил свои чувства артист.
Дима отметил, что он со сбритой бородой в глазах родителей словно вернулся во времена своей юности.
Он поделился снимками в обнимку с импозантным отцом.
"На фото — мой папа, в котором я всё чаще узнаю самого себя. Иногда жизнь складывает простые, но бесценные моменты", — отметил артист.
Билан признался, что для него очень ценно прикоснуться к своим корням, чтобы получить силы для дальнейшей жизни.
Ранее Дима Билан неожиданно заговорил о свадьбе.
Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).
