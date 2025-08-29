Екатерину Гордон обвинили в интимной близости с миллионером Романом Товстиком

Миллионер Роман Товстик якобы наставил рога Полине Дибровой, закрутив роман с Екатериной Гордон.
Скандальная история с миллионером Романом Товстиком становится всё более запутанной.
"СтарХит", ссылаясь на свое инсайдера, пишет, что у Романа Товстика и Екатерины Гордон была недавно интимная близость. Ситуация выглядит вдвойне пикантно, если учесть, что Екатерина Гордон представляет интересы Елены Товстик в бракоразводном процессе.
Доказательств этому заявлению нет. Сближение Гордон и Товстика объясняется тем, что в последнее время они часто пересекаются по деловым вопросам.
"Полина Диброва уже в курсе ситуации", — приводит издание слова своего источника.
Сама Полина Диброва пообещала разобраться с этими слухами. Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский допустил роман межу Романом и Екатериной, отметив, что юрист- красивая женщина.
Интернет-пользователи восприняли эти слухи как попытку очернить Екатерину Гордон.
Ранее Катя Гордон высмеяла в стихах Полину Диброву и её деятельность.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
