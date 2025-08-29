Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерину Гордон обвинили в интимной близости с миллионером Романом Товстиком

1:14
Шоу-бизнес

Миллионер Роман Товстик якобы наставил рога Полине Дибровой, закрутив роман с Екатериной Гордон.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: ВК-аккаунт Екатерины Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрист Екатерина Гордон

Скандальная история с миллионером Романом Товстиком становится всё более запутанной.

"СтарХит", ссылаясь на свое инсайдера, пишет, что у Романа Товстика и Екатерины Гордон была недавно интимная близость. Ситуация выглядит вдвойне пикантно, если учесть, что Екатерина Гордон представляет интересы Елены Товстик в бракоразводном процессе.

Доказательств этому заявлению нет. Сближение Гордон и Товстика объясняется тем, что в последнее время они часто пересекаются по деловым вопросам.

"Полина Диброва уже в курсе ситуации", — приводит издание слова своего источника.

Сама Полина Диброва пообещала разобраться с этими слухами. Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский допустил роман межу Романом и Екатериной, отметив, что юрист- красивая женщина.

Интернет-пользователи восприняли эти слухи как попытку очернить Екатерину Гордон.

Ранее Катя Гордон высмеяла в стихах Полину Диброву и её деятельность.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
