После этих слов Юрия Антонова вы точно загрустите: вот что из эпохи СССР стоит вернуть сегодня

Шоу-бизнес

Певец и композитор Юрий Антонов поделился своими размышлениями о прошлом и настоящем. Он отметил, что не скучает по временам СССР, однако выделил один важный аспект, который, по его мнению, стоит вернуть в современную жизнь.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Патефон с пластинкой

По словам Антонова, отношения между людьми сейчас стали более холодными и формальными.

"Ностальгии по СССР у меня нет. Единственное — сейчас не хватает тёплого человеческого общения, которое было присуще советским людям", — объяснил композитор в беседе с НСН.

Ранее Ирина Роднина высказалась о том, что скучающие по СССР люди чаще всего даже не жили в ту эпоху и знают о ней только по рассказам старших.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.

