Сергей Соседов высказался о Новой волне: почему старая гвардия важнее молодых артистов

Сергей Соседов поделился своим мнением о присутствии на сцене "Новой волны" артистов старшего поколения. Несмотря на то что сам критик не наблюдал за фестивалем, он выразил поддержку выступлению возрастных музыкантов.
По мнению Сергея, артисты, достигшие определённого возраста, имеют полное право продолжать свою сценическую карьеру, пока у них есть силы и желание. Он задаётся вопросом, кто, кроме этих опытных исполнителей, мог бы заполнить залы, если нынешнее поколение артистов не обладает такой же мощью.
Соседов подчеркнул, что такие выступления, как у Юрия Антонова, Валерия Леонтьева и Ирины Аллегровой, по-прежнему привлекают публику и собирают полные залы. Он отметил, что концерты Антонова всегда проходят с аншлагом, и противопоставил это успеху молодых исполнителей.
"Артист должен выступать до конца, пока есть силы. А кто должен выступать, Валя Карнавал или Клава Кока? Если нет артистов сегодня таких мощных, как та, старая гвардия. Пусть они поют и как воспоминания выходят на сцену. И то хорошо. Они все уйдут. И что мы будем вообще слушать? Они собирают залы. Публика приходит. У Антонова концерты проходят всегда с аншлагом. А кто, Валя Карнавал собирает залы?" — риторически поинтересовался Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org.
Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.