Сергей Соседов высказался о Новой волне: почему старая гвардия важнее молодых артистов

Сергей Соседов поделился своим мнением о присутствии на сцене "Новой волны" артистов старшего поколения. Несмотря на то что сам критик не наблюдал за фестивалем, он выразил поддержку выступлению возрастных музыкантов.

Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Соседов

По мнению Сергея, артисты, достигшие определённого возраста, имеют полное право продолжать свою сценическую карьеру, пока у них есть силы и желание. Он задаётся вопросом, кто, кроме этих опытных исполнителей, мог бы заполнить залы, если нынешнее поколение артистов не обладает такой же мощью.

Соседов подчеркнул, что такие выступления, как у Юрия Антонова, Валерия Леонтьева и Ирины Аллегровой, по-прежнему привлекают публику и собирают полные залы. Он отметил, что концерты Антонова всегда проходят с аншлагом, и противопоставил это успеху молодых исполнителей.

"Артист должен выступать до конца, пока есть силы. А кто должен выступать, Валя Карнавал или Клава Кока? Если нет артистов сегодня таких мощных, как та, старая гвардия. Пусть они поют и как воспоминания выходят на сцену. И то хорошо. Они все уйдут. И что мы будем вообще слушать? Они собирают залы. Публика приходит. У Антонова концерты проходят всегда с аншлагом. А кто, Валя Карнавал собирает залы?" — риторически поинтересовался Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

