Зимней сказки не будет: Анфиса Чехова определилась со свадебными планами

Анфиса Чехова поделилась информацией о своей предстоящей свадьбе с Александром Златопольским. Телеведущая рассказала, что в конце этого и начале следующего года она ещё не станет женой своего возлюбленного, поскольку хочет, чтобы праздник получился тёплым во всех смыслах.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анфиса Чехова

"Совершенно точно это будет не зимой. Я не хочу в холоде замуж выходить. Я думаю, свадьба будет ближе к весне или к лету следующего года", — сказала Чехова в беседе с Teleprogramma.org.

Телеведущая сейчас находится в приподнятом настроении и наслаждается каждым моментом своей жизни, однако, по её словам, конкретные детали свадьбы, такие как дата, место и время, пока не обсуждались с её избранником.

В данный момент Анфиса погружена в заботы о семье: её сын готовится к поступлению в новую школу, а сама она планирует переезд в новый дом. Кроме того, у неё много рабочих проектов, что не оставляет времени на подготовку к свадьбе.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.

