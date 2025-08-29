На фоне Парижа: Анфиса Чехова показала реакцию на предложение выйти замуж

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала удивительно красивую историю о том, как ей сделал предложение в Париже возлюбленный, продюсер Александр Златопольский.
Чехова поведала, какой романтический сюрприз устроил ей жених в столице Франции. По словам звезды, он до последнего не раскрывал, куда они летят.
Телеведущая отметила, что избранник привёл ей на набережную, которая выходит на Эйфелеву башню.
В какой-то момент Александр предложил Анфисе попозировать уличной художнице.
"Минут через 10 она сказала: "Готово!". Саша принёс мне картину, развернул, и я испытала шок. На картине была нарисована я на фоне Эйфелевой башни в том же платье, с сумочкой и причёской, с которой я была, а рядом — Саша, стоящий на одном колене с кольцом", — поделилась Чехова.
В этот момент Златопольский встал на одно колено, протянул кольцо и предложил стать его женой.
"Конечно, я сказала "Да", — поведала звезда.
Окружающие с камерами оказались не туристами, а нанятой Златопольским съёмочной группой.
47-летння Анфиса Чехова назвала этот момент самым романтичным в своей жизни.
Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела до 2014 года передачу «Давай поженимся».
