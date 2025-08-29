На фоне Парижа: Анфиса Чехова показала реакцию на предложение выйти замуж

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала удивительно красивую историю о том, как ей сделал предложение в Париже возлюбленный, продюсер Александр Златопольский.

Чехова поведала, какой романтический сюрприз устроил ей жених в столице Франции. По словам звезды, он до последнего не раскрывал, куда они летят.

Телеведущая отметила, что избранник привёл ей на набережную, которая выходит на Эйфелеву башню.

В какой-то момент Александр предложил Анфисе попозировать уличной художнице.

"Минут через 10 она сказала: "Готово!". Саша принёс мне картину, развернул, и я испытала шок. На картине была нарисована я на фоне Эйфелевой башни в том же платье, с сумочкой и причёской, с которой я была, а рядом — Саша, стоящий на одном колене с кольцом", — поделилась Чехова.

В этот момент Златопольский встал на одно колено, протянул кольцо и предложил стать его женой.

"Конечно, я сказала "Да", — поведала звезда.

Окружающие с камерами оказались не туристами, а нанятой Златопольским съёмочной группой.

47-летння Анфиса Чехова назвала этот момент самым романтичным в своей жизни.

