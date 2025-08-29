Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минус 25% жира без диет и беговой дорожки: как худеют те, кто устал от залов и подсчёта калорий
Санитарные правила остаются на бумаге — детские сады превращаются в ловушку для здоровья детей
Влажность больше не страшна: японский метод сушки белья спасёт ваш дом от плесени
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Роковая ошибка 99% кошатников: продукты с вашего стола, которые отправляют питомца на тот свет
Эликсир молодости: каждая женщина за 40 обязана делать эти три упражнения каждый день
Финансовая удавка: как новый закон защитит наследников умерших должников от штрафов
"Пытались меня купить": Катя Гордон ответила на обвинения в интиме с Товстиком
Мужчины сами кормят свою лысину: названа привычка, которая срезает шансы на густые волосы

На фоне Парижа: Анфиса Чехова показала реакцию на предложение выйти замуж

1:20
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала удивительно красивую историю о том, как ей сделал предложение в Париже возлюбленный, продюсер Александр Златопольский.

Телеведущая Анфиса Чехова и актёр Александр Златопольский
Фото: Инстаграм Анфисы Чеховой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Анфиса Чехова и актёр Александр Златопольский

Чехова поведала, какой романтический сюрприз устроил ей жених в столице Франции. По словам звезды, он до последнего не раскрывал, куда они летят.

Телеведущая отметила, что избранник привёл ей на набережную, которая выходит на Эйфелеву башню.

В какой-то момент Александр предложил Анфисе попозировать уличной художнице.

"Минут через 10 она сказала: "Готово!". Саша принёс мне картину, развернул, и я испытала шок. На картине была нарисована я на фоне Эйфелевой башни в том же платье, с сумочкой и причёской, с которой я была, а рядом — Саша, стоящий на одном колене с кольцом", — поделилась Чехова.

В этот момент Златопольский встал на одно колено, протянул кольцо и предложил стать его женой.

"Конечно, я сказала "Да", — поведала звезда.

Окружающие с камерами оказались не туристами, а нанятой Златопольским съёмочной группой.

47-летння Анфиса Чехова назвала этот момент самым романтичным в своей жизни.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела до 2014 года передачу «Давай поженимся».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Здоровье
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Минус 25% жира без диет и беговой дорожки: как худеют те, кто устал от залов и подсчёта калорий
Санитарные правила остаются на бумаге — детские сады превращаются в ловушку для здоровья детей
Влажность больше не страшна: японский метод сушки белья спасёт ваш дом от плесени
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Роковая ошибка 99% кошатников: продукты с вашего стола, которые отправляют питомца на тот свет
Эликсир молодости: каждая женщина за 40 обязана делать эти три упражнения каждый день
Финансовая удавка: как новый закон защитит наследников умерших должников от штрафов
"Пытались меня купить": Катя Гордон ответила на обвинения в интиме с Товстиком
Мужчины сами кормят свою лысину: названа привычка, которая срезает шансы на густые волосы
Эксперты предупреждают: SUV не всегда подходят для семей с детьми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.