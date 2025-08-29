Вывел из себя: Лера Кудрявцева жестко отшила телефонного мошенника

Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций по поводу беспринципных телефонных мошенников.
Кудрявцева опубликовала в социальных сетях видео, на котором она притворилась ребёнком в беседе с аферистами.
Мошенница, услышав детский голос, необыкновенно оживилась. Аферистка попыталась убедить предполагаемого ребёнка назвать ей код из СМС. Взамен звонящая обещала отправить подарок.
Инцидент вывел из себя звезду ТВ.
"Твари будут обманывать везде и всегда. Детей надо учить распознавать их с самого детства", — написала под видео телеведущая.
Лера Кудрявцева сама не раз становилась жертвой аферистов. Знаменитость старались обмануть под разными предлогами. Бдительная звезда ТВ всегда давала отпор мошенникам.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
