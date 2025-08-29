Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В вашей кровати — миллионы клещей: вот как часто нужно менять постель
Звезда соцсетей: Дом Трампа во Флориде притягивает поклонников издалека
Нефтяная смерть: как гудроновые озёра стали ловушкой для животных в Бурятии
Жужжат, как на базаре, и лезут в лицо: как обычная специя спасает компост от мошек
Куда делись дизельные авто: в Китае не производят, в России не ждут
Почему яйца в магазине хранятся при комнатной температуре, а дома — в холодильнике? Объясняем
Уколы красоты: стоит ли доверять мезотерапии и какие есть подводные камни
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Три упражнения, которые заменяют десятки программ и запускают настоящий рост мышц

Вывел из себя: Лера Кудрявцева жестко отшила телефонного мошенника

0:58
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций по поводу беспринципных телефонных мошенников.

Компьютерный программист набирает код
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компьютерный программист набирает код

Кудрявцева опубликовала в социальных сетях видео, на котором она притворилась ребёнком в беседе с  аферистами.

Мошенница, услышав детский голос, необыкновенно оживилась. Аферистка попыталась убедить предполагаемого ребёнка назвать ей код из СМС. Взамен звонящая обещала отправить подарок.

Инцидент вывел из себя звезду ТВ.

"Твари будут обманывать везде и всегда. Детей надо учить распознавать их с самого детства", — написала под видео телеведущая.

Лера Кудрявцева сама не раз становилась жертвой аферистов. Знаменитость старались обмануть под разными предлогами. Бдительная звезда ТВ всегда давала отпор мошенникам.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Последние материалы
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топ-5 луковичных цветов, которые стоит посадить в сентябре–октябре
Море встречается с лавандой: самый недооценённый пляж Европы спрятан в хорватской деревушке
Интерьер как в дорогом отеле: вот как правильно подобрать картину для стены
Устойчивость или стагнация: чем обернётся баланс между жёсткой политикой ЦБ и ростом доходов
Съели — и легли, а организм пашет всю ночь: стоит ли мучить себя творогом перед сном
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Карты мира нагло врут: Юрий Лоза призвал выбросить глобус
Отказ тормозов не приходит внезапно — машина подаёт сигналы заранее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.