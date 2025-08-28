Сын Градского против его вдовы: чем закончились судебные тяжбы наследников мэтра

Суд Саратовской области отклонил иск о признании вдовы певца Александра Градского недостойной наследницей. Иск против последней супруги артиста Марины Градской подал его сын от предыдущего союза Даниил Градский.

Как пишут Argumenti.ru, истец хотел исключить вдову отца из числа наследников. В заявлении сын Градского указал, что музыкант вступил в брак всего за месяц до кончины, подчеркнув отсутствие у женщины искреннего желания создать полноценную семью.

Истец выразил мнение, что Марина Градская узаконила отношения со знаменитостью, чтобы впоследствии претендовать на его состояние. Помимо прочего, сын Градского обвинил женщину в том, что она вывезла часть ценного имущества из квартиры музыканта, чтобы уменьшить долю других законных наследников.

Однако суд постановил, что Даниил Градский не предоставил относимых и допустимых доказательств того, что вдова звезды совершала умышленные противоправные действия, направленные против певца или против осуществления его последней воли.

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор; народный артист Российской Федерации (1999).

