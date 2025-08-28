Свадьба года грядет: Селена Гомес радостно отреагировала на помолвку Свифт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Американская певица Селена Гомес отреагировала на помолвку своей коллеги Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси.

Гомес поделилась постом в социальных сетях, поздравляя возлюбленных с предстоящей свадьбой. Она разместила совместное фото пары и написала: "Когда лучшая подруга выходит замуж", добавив в текст эмодзи в виде сердечка.

Гомес также сделала репост сообщения, которое Свифт отправила ей в 2009 году. 

"В реальной жизни иногда случается настоящая любовь. Это не просто фантазия, которую мы придумываем, когда нам девять лет. Я должна верить в это. Ты тоже должна", — процитировала Свифт коллегу.

Напомним, Свифт и Келси объявили о своей помолвке во вторник. Подпись к посту гласила: "Ваш учитель английского и ваш учитель физкультуры собираются пожениться".

Тейлор Свифт — американская певица и автор песен, записавшая более 100 композиций. Это один из редких поп-феноменов: суперзвезда, сумевшая полностью перейти из жанра кантри в мейнстрим и стать поп-исполнителем, оставаясь при этом автором большинства своих песен.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
