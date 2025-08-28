Строгий отбор: певица Слава удивила требованиями к мужчине своей мечты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разочарованная в бывшем муже певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) перечислила требования к будущему избраннику. Знаменитость дала понять, что готова к переменам в личной жизни.

Певица Слава
Фото: ВК-аккаунт певицы Славы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Слава

Похоже, публика наблюдает месть экс-супругу певицы Анатолию Данилицкому, которого звезда заподозрила в изменах. Исполнительница хита "Одиночество — сволочь" объяснила в соцсетях, какого мужчину она хочет видеть рядом с собой.

"Готова для знакомства с очень богатым, щедрым для меня, симпатичным, интересным мужчиной", — поведала артистка.

Певица отметила, что избранник должен её обожать, обеспечивать и быть добрым. Со своей стороны Слава обещает дарить нежность.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
