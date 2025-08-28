Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Живу под давлением: Диброва эмоционально ответила на обвинения в измене мужу

1:05
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва пожаловалась на то, что оказалась в центре искусственно созданного скандала.

Блогер Полина Диброва
Фото: Инстаграм Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Полина Диброва

36-летняя Диброва поблагодарила тех, кто оказывает ей поддержку на фоне громкой истории с разводом миллионера Романа Товстика с женой Еленой Товстика. 

"Никогда не думала, что окажусь в центре такого колоссального давления и совершенно искусственно созданного вокруг меня скандала. Мое отношение ко всему происходящему простое и чёткое: я выбрала трудный путь правды и буду бороться за то, во что верю", — написала Полина в социальных сетях.

Она отметила, что ставит на первое место своих детей, которых пытается огородить от волнений.

Всё происходящее вокруг неё она назвала грязной публичной игрой, участвовать в которой она не намерена. Модель уверена, что правда однажды восторжествует.

Сейчас Полина отдыхает в Турции. Она отметила, что приехала на отдых с целью "поправиться".

"Перемены в жизни меняют привычные реалии и добавляю интересные повороты. Наконец, всё встало на свои места", — высказалась Диброва.

Напомним, недавно в СМИ сообщили, что Дибров разводится с женой после 16 лет брака. Позже появилась информация, что у модели роман с Товстиком, который является другом их семьи. У бизнесмена шестеро детей, последний из них родился год назад. Товстик пока официально не разведен с женой.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
