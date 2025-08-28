Энтони Хопкинс раскрыл главный секрет долголетия: один простой отказ изменил всё

Британский актёр Энтони Хопкинс раскрыл секреты прекрасного самочувствия в преклонном возрасте. В недавних интервью артист подробно объяснил принципы своего подхода к жизни и здоровью.

Фото: flickr by Oliver Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Энтони Хопкинс

Одним из ключевых решений стал полный отказ от сахара несколько лет назад. Хопкинс заявил, что исключил из рациона все сладости и даже мёд. Это помогло ему почувствовать себя более здоровым и энергичным. Актёр подчёркивает, что теперь он ощущает повышенную ясность ума и бодрость.

Важнейшую роль в поддержании жизнеспособности играет постоянная интеллектуальная и творческая активность. Хопкинс признаётся, что работа для него — это источник жизни.

Для тренировки памяти он заучивает последовательности из сотен слов и постоянно осваивает сложные музыкальные произведения Баха и Шопена на фортепиано.

Ментальное здоровье артист ставит во главу угла. Он призывает быть добрее к себе, избегать токсичного окружения и никогда не стесняться просить о помощи.

Свой путь он подтверждает личным примером, отметив 47 лет трезвости после переломного момента в прошлом.

Уточнения

Сэр Фи́лип Э́нтони Хо́пкинс (англ. Philip Anthony Hopkins; род. 31 декабря 1937, Порт-Толбот, Уэльс, Великобритания) — британский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и кинокомпозитор.

