Вискас, банки и жуткий подклад: могилу Паши Техника осквернили — фото

Шоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, шокировала подписчиков, показав состояние его могилы.

Фото: Telegram by Ева Карицкая, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Могила Паши Техника

Фото она опубликовала в своём Telegram-канале, и кадры выглядят крайне тревожно.

На снимках видно, что место захоронения засыпано мусором: жестяные банки, пакеты с кошачьим кормом и другие странные предметы.

Особое внимание привлекает цветок с прикреплёнными к нему волосами с помощью изоленты — настоящий "подклад", как уточнила Карицкая.

"Чего только нет на могиле: и вискас положили, и подклады в изоленте с волосами", — написала она.

Ранее сообщалось, что мать рэпера Надежда Ивлева совместно с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым объявили о создании фонда помощи наркозависимым.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен. Лидер и один из основателей рэп-группы Kunteynir, после распада которой в 2016 году продолжил сольную карьеру.

