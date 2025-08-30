Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, из-за которой тренировка превращается в пытку: в чём подвох спортивной формы
Розы мстят: одна ошибка садоводов лишает их второго цветения
Последняя воля Щедрина: кто получил дом композитора в Литве вместо родственников
Ученые обнаружили супербактерии в сточных водах самолетов: что это значит для нас
Комары с тропиков опаснее, чем мы думали: летний вирус уже в России — эпидемия на подходе
Смартфонная слепота: новая эпидемия, которая превращает прогулку с собакой в опасность
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым

Командный игрок: Екатерина Волкова резко высказалась о тренде на соло-поездки

1:03
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова объяснила, почему набирают популярность одиночные путешествия, когда люди предпочитают изучать новые места без родных и друзей.

Актриса Екатерина Волкова
Фото: Инстаграм Екатерины Волковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Екатерина Волкова

Волкова изучила моду на соло-путешествия. По ее словам, преимущества такого вида отдыха заключаются в том, что не нужно ни под кого подстраиваться.

При этом сама актриса не приемлет такой вид путешествий, потому что она — командный игрок.

"Мой идеальный отпуск — это не тишина, а "созвучный шум". Это когда рядом (помимо привычных семейных поездок) есть человек (или люди), с которым можно не только громко смеяться за ужином, но и комфортно молчать, глядя на горизонт", — написала Екатерина в социальных сетях.

Волкова признала, что оба пути ей кажутся верными, так как человек волен выбирать, что ему ближе.

Уточнения

«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Авокадо стал мягким за секунды: 3 способа, которые сработают даже в экстренной ситуации
Еда и рецепты
Авокадо стал мягким за секунды: 3 способа, которые сработают даже в экстренной ситуации Аудио 
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя

Почему кошка выбирает чужой дом и что может скрываться за её поступком? Разбираем реальные причины и народные поверья.

Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Последние материалы
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Вся страна узнает о жизни чемпиона: как проходили съёмки роликов Овечкина и его семьи
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым
Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы
Это лекарство от вздутия живота есть у каждого на кухне, только не все об этом знают
Удиви и восхити: как носить самую странную куртку осени 2025, чтобы быть в тренде
Куклы с ChatGPT заменят внуков: как в Корее помогают одиноким старикам
Предсказание катастрофы в манге подорвало туризм в Японии? Как курорты оправляются от удара
Эта частая привычка есть у 90% пар, и она реально разрушает семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.