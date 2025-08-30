Командный игрок: Екатерина Волкова резко высказалась о тренде на соло-поездки

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова объяснила, почему набирают популярность одиночные путешествия, когда люди предпочитают изучать новые места без родных и друзей.

Фото: Инстаграм Екатерины Волковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Екатерина Волкова

Волкова изучила моду на соло-путешествия. По ее словам, преимущества такого вида отдыха заключаются в том, что не нужно ни под кого подстраиваться.

При этом сама актриса не приемлет такой вид путешествий, потому что она — командный игрок.

"Мой идеальный отпуск — это не тишина, а "созвучный шум". Это когда рядом (помимо привычных семейных поездок) есть человек (или люди), с которым можно не только громко смеяться за ужином, но и комфортно молчать, глядя на горизонт", — написала Екатерина в социальных сетях.

Волкова признала, что оба пути ей кажутся верными, так как человек волен выбирать, что ему ближе.

Уточнения

«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны.

