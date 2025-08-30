У меня проблема: Олег Меньшиков откровенно рассказал об отношении к возрасту

Актёр Олег Меньшиков рассказал, какие проблемы в восприятии себя у него возникли с возрастом.

Фото: ВК-аккаунт Олега Меньшикова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Олег Меньшиков

У 64-летнего Олега Меньшикова спросили, в чём находить радость в преклонном возрасте, когда молодость уходит.

"У меня проблема в том, что она не уходит. Я старею, я седею, у меня меняется походка, а молодость не уходит. Она внутри. В этом противоречие. Приходится существовать", — объяснил актёр.

Звезда фильма "Покровские ворота" пообещал спеть романс на своё 80-летие.

"Не беда, что снаружи я старый. Ужас в том, что внутри молодой", — привёл слова из романса артист.

Уточнения

Оле́г Ме́ньшиков: Меньшиков, Олег Евгеньевич (род. 1960) — советский и российский актёр и режиссёр.

