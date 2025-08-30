Спасибо за любовь: Сергей Жуков показал архивные кадры в день рождения мамы

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков трогательно поздравил маму с днём рождения.
Сергей Жуков опубликовал в социальных сетях снимки из семейного архива. На фото он маленьким ребёнком запечатлён в окружении родителей.
"Мамулечка, спасибо тебе за всю твою теплоту, нежность, заботу, ласку и любовь! Теперь не только я, но и все твои внуки ощущают твое тепло, когда ты рядом с нами!" — написал под снимками артист.
Отца Жукова Евгения Михайловича, который работал слесарем в научно-исследовательском институте, уже нет в живых. Мужчина умер в 2016 году.
Мама певца Лилия Наильевна Жукова (Хайбуллина) по национальности татарка. Она работала до пенсии преподавателем музыки в детской школе искусств Димитровграда.
Ранее Сергей Жуков рассказал, как покорял сердце будущей жены Регины Бурд.
Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».
