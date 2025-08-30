Спасибо за любовь: Сергей Жуков показал архивные кадры в день рождения мамы

Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков трогательно поздравил маму с днём рождения.

Фото: Инстаграм Сергея Жукова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Сергей Жуков с семьёй

Сергей Жуков опубликовал в социальных сетях снимки из семейного архива. На фото он маленьким ребёнком запечатлён в окружении родителей.

"Мамулечка, спасибо тебе за всю твою теплоту, нежность, заботу, ласку и любовь! Теперь не только я, но и все твои внуки ощущают твое тепло, когда ты рядом с нами!" — написал под снимками артист.

Отца Жукова Евгения Михайловича, который работал слесарем в научно-исследовательском институте, уже нет в живых. Мужчина умер в 2016 году.

Мама певца Лилия Наильевна Жукова (Хайбуллина) по национальности татарка. Она работала до пенсии преподавателем музыки в детской школе искусств Димитровграда.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».

