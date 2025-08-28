Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Благословение природы: во время свадьбы Муцениеце и Дранги на небе появилось красивое природное явление

Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце нарушила принцип "счастье любит тишину" из-за переполняющих её эмоций.

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга
Фото: Инстаграм Агаты Муцениеце by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга

Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях серию новых свадебных снимков.

"Говорят, что счастье любит тишину, но вот прям совсем не поделится кадрами с такого события я не могу!" — написала актриса под кадрами.

Беременная женщина отметила, что не питает любви к шумным свадебным торжествам, однако своё бракосочетание ей удалось сделать камерным и тёплым.

"Я проснулась утром после свадьбы очень рано, в шесть утра и прокручивала в голове все моменты этого дня и не могла поверить, что все случилось именно так!" — высказалась растроганная Агата.

Хорошим знаком ей показалось то, что во время свадебной церемонии на небе появилась радуга в солнечный день. Она восприняла это явление, как природное благословение.

Муцениеце, которая стала женой музыканта Петра Дранги, назвала своё состояние абсолютным счастьем.

Интернет-публика порадовалась за актрису, полностью одобрив её выбор спутника жизни.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР; после второго замужества — Дранга) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
