Благословение природы: во время свадьбы Муцениеце и Дранги на небе появилось красивое природное явление

Актриса Агата Муцениеце нарушила принцип "счастье любит тишину" из-за переполняющих её эмоций.
Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях серию новых свадебных снимков.
"Говорят, что счастье любит тишину, но вот прям совсем не поделится кадрами с такого события я не могу!" — написала актриса под кадрами.
Беременная женщина отметила, что не питает любви к шумным свадебным торжествам, однако своё бракосочетание ей удалось сделать камерным и тёплым.
"Я проснулась утром после свадьбы очень рано, в шесть утра и прокручивала в голове все моменты этого дня и не могла поверить, что все случилось именно так!" — высказалась растроганная Агата.
Хорошим знаком ей показалось то, что во время свадебной церемонии на небе появилась радуга в солнечный день. Она восприняла это явление, как природное благословение.
Муцениеце, которая стала женой музыканта Петра Дранги, назвала своё состояние абсолютным счастьем.
Интернет-публика порадовалась за актрису, полностью одобрив её выбор спутника жизни.
