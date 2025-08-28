Мой дом опустел: Филипп Киркоров рассказал о тяжёлой потере

Певец Филипп Киркоров пожаловался на невыносимую утрату. Король российской эстрады принимает соболезнования.

Фото: Инстаграм Филиппа Киркорова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях кадры, на которых он играет со своим псом по кличке Хари породы японский шпиц. Артист сообщил, что накануне собаки не стало.

"Вернулся сегодня из Казани, а мой дом опустел… за час до моего приезда не стало Хари", — написал под кадрами народный артист России.

Певец вспомнил, что случайно встретил пса в Красноярске. Домашний любимец 16 лет радовал певца. Он называл Хари пушистым дворецким.

Киркоров отметил, что собаки живут недолго, поэтому владельцы четвероногих друзей должны быть готовы к потере.

Филипп признал, что потерю Хари он воспринимает также болезненно, как уход близкого человека. Певец поблагодарил пёсика за то, что он был рядом все эти годы.

Киркорова поддержала певица Люся Чеботина.

"Малыш Хари. соболезную Филипп", — написала исполнительница хита "Монако" под постом артиста.

Ранее у Ольги Бузовой умер йоркширский терьер по кличке Ева.

