Пугающие последствия: Гоар Аветисян показала, как прячет шрамы после пластики

Звёздный визажист Гоар Аветисян показала, на какие ухищрения ей приходится идти, чтобы скрыть от окружающих свои шрамы, полученные в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова.
Гоар Аветисян записала видео в социальных сетях. Она продемонстрировала свои длинные шрамы на руках и ногах, которые остались у неё после хирургического вмешательства.
Визажист объяснила, что ей предстоит выйти в свет. Для мероприятия она выбрала красное открытое платье.
Чтобы не было заметно шрамов, знаменитость замазала раны "жидкими колготками", которые чем-то напоминают тональный крем.
Аветисян ранее признавалась, что после похудения ей пришлось удалять обвисшую кожу. Экс-супруг звезды заявлял, что Гоар также уменьшала желудок. Сама визажист эти заявления опровергла.
Ранее Гоар Аветисян заставила своего пятилетнего сына взвешиваться на весах, чтобы мальчик не набирал в весе.
