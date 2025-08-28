Пугающие последствия: Гоар Аветисян показала, как прячет шрамы после пластики

Шоу-бизнес

Звёздный визажист Гоар Аветисян показала, на какие ухищрения ей приходится идти, чтобы скрыть от окружающих свои шрамы, полученные в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова.

Фото: ВК-аккаунт Гоар Аветисян by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Визажист Гоар Аветисян

Гоар Аветисян записала видео в социальных сетях. Она продемонстрировала свои длинные шрамы на руках и ногах, которые остались у неё после хирургического вмешательства.

Визажист объяснила, что ей предстоит выйти в свет. Для мероприятия она выбрала красное открытое платье.

Чтобы не было заметно шрамов, знаменитость замазала раны "жидкими колготками", которые чем-то напоминают тональный крем.

Аветисян ранее признавалась, что после похудения ей пришлось удалять обвисшую кожу. Экс-супруг звезды заявлял, что Гоар также уменьшала желудок. Сама визажист эти заявления опровергла.

Ранее Гоар Аветисян заставила своего пятилетнего сына взвешиваться на весах, чтобы мальчик не набирал в весе.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

