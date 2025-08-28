Погребняк заявила, что Полина Диброва не посмотрела бы на Товстика без его миллионов

Блогер Мария Погребняк высказалась после откровений Елены Товстик Андрею Малахову.

Фото: Вк-аккаунт Елены Товстик by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Миллионер Роман Товстик с женой Еленой Товстик

Мария Погребняк рассказала, что посмотрела интервью Елены Товстик Андрею Малахову, и ей стало ещё сильнее жаль "по-женски" обманутую женщину.

Она отметила то, что Елена была рядом с супругом, когда он ещё не был сильно богат. Роман и Елена, по словам Марии, "вместе поднялись".

"Лена родила 6 детей, 22 года прожили вместе, а потом так подло поступить со своей женой, не только уйти, но и детей за собой потащить", — написала Погребняк в социальных сетях.

Блогер усомнилась в том, что Полина Диброва обратила внимание на Романа Товстика, если бы он не был миллионером.

"Уверена, без денег на него Полина даже бы не посмотрела", — выразила своё мнение Мария.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров узнал об измене жены лишь полгода спустя.

