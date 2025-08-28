Погребняк заявила, что Полина Диброва не посмотрела бы на Товстика без его миллионов

Блогер Мария Погребняк высказалась после откровений Елены Товстик Андрею Малахову.
Мария Погребняк рассказала, что посмотрела интервью Елены Товстик Андрею Малахову, и ей стало ещё сильнее жаль "по-женски" обманутую женщину.
Она отметила то, что Елена была рядом с супругом, когда он ещё не был сильно богат. Роман и Елена, по словам Марии, "вместе поднялись".
"Лена родила 6 детей, 22 года прожили вместе, а потом так подло поступить со своей женой, не только уйти, но и детей за собой потащить", — написала Погребняк в социальных сетях.
Блогер усомнилась в том, что Полина Диброва обратила внимание на Романа Товстика, если бы он не был миллионером.
"Уверена, без денег на него Полина даже бы не посмотрела", — выразила своё мнение Мария.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров узнал об измене жены лишь полгода спустя.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
