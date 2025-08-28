Помолодевшая после родов Марина Федункив отмечает 54-й день рождения

Шоу-бизнес

Похорошевшая после рождения ребёнка Марина Федункив празднует день рождения.

Фото: Инстаграм Марины Федункив

Ставшая впервые мамой в солидном возрасте Марина Федункив предстала во всей красе. Звезда сериала "Реальные пацаны" празднует 54-й день рождения. На снимке знаменитость появилась максимально нарядной и красивой.

"Ещё один мой личный год позади! Задуваю свечи на праздничном торте и загадываю, чтобы следующий год был ещё лучше!" — написала под фото Марина.

К поздравлениям присоединились коллеги Федункив по шоу-бизнесу.

"С днём рождения, Мариночка. Главное здоровье! Будь здорова!" — написала Эвелина Блёданс. "С днем рождения!" — отметился под постом Гарик Харламов.

Марина Федункив замужем за молодым итальянцем Стефано Маджи. Они заключили брак в 2021 году. В 53 года Марина Федункив родила первенца. Мальчика назвали Теодор.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая и видеоблогер.

