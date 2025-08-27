Шокирующее признание Елены Товстик: измены и звонки от любовницы мужа

Жена миллионера Романа Товстика Елена Товстик поведала Андрею Малахову о неверности мужа. Бизнесмен, по словам женщины, любил сходить налево.
Елена Товстик заявила, что её супруг не хранил ей супружескую верность уже давно. Первые измены она начала замечать ещё до того, как Роман начал встречаться с Полиной Дибровой.
Обманутая жена поведала, что любовница Романа звонила ей, заявляя, что уже живёт в Романом на Рублёвке и грозила тем, что предприниматель скоро уйдёт из семьи.
У Елены на фоне измены случился нервный срыв. В тот период она кормила ребёнка грудью.
"Он приехал и сразу вызвал психушку. Мне поставили 10 уколов, язык заплетался, не могла ничего сказать и меня увезли на скорой", — вспомнила о ситуации Елена в интервью Андрею Малахову.
Ранее жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва объяснила, что связывало её с Еленой Товстик.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
