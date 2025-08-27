Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:05
Шоу-бизнес

Жена миллионера Романа Товстика Елена Товстик поведала Андрею Малахову о неверности мужа. Бизнесмен, по словам женщины, любил сходить налево.

Бизнесмен Роман Товстик с женой Еленой Товстик
Фото: Вк-аккаунт Елены Товстик by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бизнесмен Роман Товстик с женой Еленой Товстик

Елена Товстик заявила, что её супруг не хранил ей супружескую верность уже давно. Первые измены она начала замечать ещё до того, как Роман начал встречаться с Полиной Дибровой.

Обманутая жена поведала, что любовница Романа звонила ей, заявляя, что уже живёт в Романом на Рублёвке и грозила тем, что предприниматель скоро уйдёт из семьи.

У Елены на фоне измены случился нервный срыв. В тот период она кормила ребёнка грудью.

"Он приехал и сразу вызвал психушку. Мне поставили 10 уколов, язык заплетался, не могла ничего сказать и меня увезли на скорой", — вспомнила о ситуации Елена в интервью Андрею Малахову.

Ранее жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва объяснила, что связывало её с Еленой Товстик.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Шокирующее признание Елены Товстик: измены и звонки от любовницы мужа
