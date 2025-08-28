Любовь и признание: как Земфира* отпраздновала 49-летие в компании Лазаревой**

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Земфира* отметила 49-летний день рождения в компании телеведущей Татьяны Лазаревой**. Видео с праздника появилось в соцсетях.

Земфира Рамазанова на концерте
Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Земфира Рамазанова на концерте

На кадрах, опубликованных Лазаревой, запечатлён момент появления именинницы в зале, где гости встретили её аплодисментами и криками признания в любви. Телеведущая, одетая в белый наряд, тепло обняла певицу в чёрном платье.

"Моя любовь, будь здорова и крепка!" — подписала ролик Лазарева.

В июле Земфира провела первый концерт в Армении. Несмотря на двухчасовую задержку начала выступления, музыкантка собрала более 22 тысяч зрителей.

По свидетельствам очевидцев, певица активно общалась с публикой и выражала восхищение страной. Особенным моментом стал выход на сцену мальчика, который со слезами обнял исполнительницу и спел вместе с ней.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

