Любовь и признание: как Земфира* отпраздновала 49-летие в компании Лазаревой**

Певица Земфира* отметила 49-летний день рождения в компании телеведущей Татьяны Лазаревой**. Видео с праздника появилось в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Земфира Рамазанова на концерте

На кадрах, опубликованных Лазаревой, запечатлён момент появления именинницы в зале, где гости встретили её аплодисментами и криками признания в любви. Телеведущая, одетая в белый наряд, тепло обняла певицу в чёрном платье.

"Моя любовь, будь здорова и крепка!" — подписала ролик Лазарева.

В июле Земфира провела первый концерт в Армении. Несмотря на двухчасовую задержку начала выступления, музыкантка собрала более 22 тысяч зрителей.

По свидетельствам очевидцев, певица активно общалась с публикой и выражала восхищение страной. Особенным моментом стал выход на сцену мальчика, который со слезами обнял исполнительницу и спел вместе с ней.

