Тайна Диброва: что ведущий на самом деле говорит о бывшей жене после расставания

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров сохраняет максимальное уважение к бывшей супруге Полине на фоне бракоразводного процесса.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

По словам артисток, сестёр Волги и Екатерины Король, сотрудничающих с ним в новом музыкальном проекте, Дибров проводит по две-три репетиции в неделю, демонстрируя многогранный талант — он владеет множеством инструментов и обладает коллекцией из 20 гитар.

Между занятиями музыкой ведущий открыто обсуждает личные перипетии, но неизменно проявляет благородство.

Как подчеркнула Екатерина Король в разговоре с mk.ru, Дибров не допустил ни одного негативного высказывания в адрес супруги.

"Он говорит о ней с большим уважением", — отметила певица.

По наблюдениям сестёр, ведущий не проявляет внешних признаков депрессии и контролирует эмоции, что характерно для интеллектуального человека.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

