Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрятанные полки оживают в каждом углу квартиры: полезная площадь появляется там, где её не ждали
45-летняя певица Слава показала шикарную фигуру назло неверному мужу
Каждая поездка в зоне риска: 7 сырых технологий китайских автомобилей могут спровоцировать аварию
Шаман сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане: кадры интимного момента попали в Сеть
Россия заработала миллионы на макаронах: кто главный покупатель
Весеннее цветение тюльпанов решается осенью: как выбрать луковицы без ошибок
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Сваха раскрывает тайны: Роза Сябитова назвала главный аргумент, почему Лепс и Киба — идеальная пара
Пациент накормил отражение и жил с ним как с соседом: мозг внезапно подменил реальность

Тайна Диброва: что ведущий на самом деле говорит о бывшей жене после расставания

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров сохраняет максимальное уважение к бывшей супруге Полине на фоне бракоразводного процесса. 

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дмитрий Дибров

По словам артисток, сестёр Волги и Екатерины Король, сотрудничающих с ним в новом музыкальном проекте, Дибров проводит по две-три репетиции в неделю, демонстрируя многогранный талант — он владеет множеством инструментов и обладает коллекцией из 20 гитар.

Между занятиями музыкой ведущий открыто обсуждает личные перипетии, но неизменно проявляет благородство.

Как подчеркнула Екатерина Король в разговоре с mk.ru, Дибров не допустил ни одного негативного высказывания в адрес супруги.

"Он говорит о ней с большим уважением", — отметила певица.

По наблюдениям сестёр, ведущий не проявляет внешних признаков депрессии и контролирует эмоции, что характерно для интеллектуального человека.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Список покупок для стройности: ешь и худей без страданий
Океан молчал полвека — и вдруг выплюнул зверя с плавником-парусом, которого давно считали мифом
Напиток, который жжёт жир даже в покое: минус 6 кг за месяц и лёгкость на весь день
Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна
Настя Ивлеева раскрыла секрет своих изменившихся черт лица: правда ли она удалила комки Биша
В России массово отключают дорожные камеры из-за новых федеральных требований
Связь времён: археологи нашли подтверждение существования хананеев из Библии
Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится
Ставки взлетели, кошельки потяжелели: как Центробанк повлиял на сбережения россиян
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.