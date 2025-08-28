Тайна Диброва: что ведущий на самом деле говорит о бывшей жене после расставания

Телеведущий Дмитрий Дибров сохраняет максимальное уважение к бывшей супруге Полине на фоне бракоразводного процесса.
По словам артисток, сестёр Волги и Екатерины Король, сотрудничающих с ним в новом музыкальном проекте, Дибров проводит по две-три репетиции в неделю, демонстрируя многогранный талант — он владеет множеством инструментов и обладает коллекцией из 20 гитар.
Между занятиями музыкой ведущий открыто обсуждает личные перипетии, но неизменно проявляет благородство.
Как подчеркнула Екатерина Король в разговоре с mk.ru, Дибров не допустил ни одного негативного высказывания в адрес супруги.
"Он говорит о ней с большим уважением", — отметила певица.
По наблюдениям сестёр, ведущий не проявляет внешних признаков депрессии и контролирует эмоции, что характерно для интеллектуального человека.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
