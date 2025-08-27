Дети рождаются от любви, а не от блуда: мать Тимати жёстко ответила на провокационные вопросы о внуках

Мама российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Симона ответила на откровенные вопросы подписчиков о семье артиста. Поводом стало рождение третьего ребёнка исполнителя — дочери Эммы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тимати

На вопрос о том, почему Тимати оставил возлюбленную, модель Валентину Иванову, одну после родов, Юнусова заявила, что девушка находится "в надёжных руках". По словам матери рэпера, она сама помогает с уходом за новорождённой, в то время как сын сосредоточен на заработке.

"Мужчина не будет менять работу на смену памперсов", — пояснила Симона.

Отвечая на вопрос о взаимоотношених с другими внуками — Алисой от Алёны Шишковой и Ратмиром от Анастасии Решетовой — женщина призналась, что испытывает особую связь с теми детьми, с которыми проводит больше времени.

На резкий вопрос о том, "нормально ли, что внуки рождены от блуда", Юнусова ответила категорично: "Дети рождаются от любви, а не от блуда".

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



