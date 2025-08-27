Русская красавица покорила Хейли Бибер: как модель из России стала лицом Rhode

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Российская модель и блогер Аня Горяинова стала лицом новой кампании бренда Rhode Хейли Бибер. Фотографии с участием модели опубликованы в официальном аккаунте бьюти-марки.

Фото: Личный аккаунт "haileybieber" в Instagram Хейли Бибер

В интервью Маше Комаровой Горяинова раскрыла детали сотрудничества. По её словам, изначально формат съёмки оставался неизвестным до самого момента прибытия на площадку в Париже. Организаторы специально прибыли из США для масштабного производства с большим количеством косметики.

Как выяснилось, Хейли Бибер лично обнаружила модель через социальные сети и рекомендовала её своей команде. Продюсеры отметили, что основательница бренда активно следит за цифровым пространством и часто находит там таланты. Для мудборда кампании использовались фотографии из аккаунта Горяиновой.

Модель также отметила, что её известность во многом связана с пионерским использованием искусственного интеллекта в создании контента.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.

