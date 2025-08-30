Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Бузова продолжает сталкиваться с негативной реакцией на инцидент, произошедший на концерте Димы Билана, когда она поцеловалась с Филиппом Киркоровым. По информации Telegram-канала "Свита Короля", близкий друг певицы рассказал, что она испытывает обиду из-за постоянных напоминаний о том моменте.

Скандал, который разразился в конце июня 2025 года, стал настоящей темой для обсуждения в социальных сетях. Во время выступления Димы Билана Ольга и Филипп начали флиртовать, а затем продемонстрировали публике свою игру с пальцем во рту и поцелуем. Это видео быстро разлетелось по интернету, и с тех пор Бузова стала объектом критики.

Друг артистки отметил, что Ольга воспринимает всё это очень тяжело. По его словам, она всего лишь пошутила, но вместо поддержки столкнулась с осуждением и предсказаниями о том, что ей будет сложно найти партнёра. Он также подчеркнул, что многие другие певицы ведут себя подобным образом, но их не осуждают так строго.

"А бедную Олю, которая сама пашет с утра до ночи, за шалость клеймят", — добавил друг Бузовой.

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.

